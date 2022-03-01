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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri’ne ikinci dönemde de devam ediyor

İHA

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri’ne ikinci dönemde de devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim öğretim yılının ikinci yarısında da Kariyer Günleri’ne devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Taceddin Veli İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, “Sizler bizim ümidimizsiniz, geleceğimizsiniz, canımızsınız” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde öğrencilerle buluşmayı eğitim öğretim yılının ikinci yarısında da sürdürüyor. Bu kapsamda öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer Günleri’nde gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, tecrübelerini paylaşırken, gençlerin taleplerini de yüz yüze dinliyor.
Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Taceddin Veli İmam Hatip Ortaokulu girişinde çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, ilk olarak öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlere istek ve taleplerini soran Büyükkılıç, kolaylıklar diledi. Daha sonra sınıfları gezen Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle keyifli ve samimi ortamda sohbet ederek, derslerinde başarılar dileyip, istekleri olup olmadığını sordu. Sınıf gezisinin ardından konferans salonunda Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşan Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşırken, gençlere nasihatlerde bulundu.
Yapılan çalışmalarda, ülke genelinde 30 büyükşehir arasında, Kayseri’nin yatırımlar bağlamında Türkiye birincisi olarak seçildiğini hatırlatan Büyükkılıç, “Şehrimizi doğudan batıya, kuzeyden güneye yaşanabilir, çevreyi önemseyen bir yaklaşım içerisinde çiftçimize, köylümüze, esnafımıza her kesime dokunan anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir noktadayız, daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyoruz” dedi.
Başkan Büyükkılıç öğrencilik yıllarından bahsederek, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudum. Herkes değişik alanlarda bulunduğu yerin başarılısı olsun. Bizim ana ilkemiz bu. Üniversitelerimizin nitelikli olması çok önemlidir. Turkovac aşısını icat eden bir üniversitenin Kayseri’de olması bizim için önemli, bu anlayış içerisinde ikinci bir tıp fakültesinin de Kayseri’mize kazandırılmasını çok önemsedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkürlerimizi, dualarımızı iletiyoruz. Daha önce 1600 yataklı Şehir Hastanesi’ni şehrimize kazandırdı. İşte o Şehir Hastanesi’ne bir de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak Kayseri Tıp Fakültesini bu şehre kazandırdı” diye konuştu.
Öğrencilere nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, “Her şeyden önce bulunduğunuz yerin sıradanı olmayacaksınız, o dönem geride kaldı. Yarışacaksınız, haset etmeden, birbirinizin aleyhinde konuşmadan başarıda yarışacaksınız. Mesleğin kötüsü olmaz. Mesleğinizi en iyi bilen, en iyi uygulayan olacaksınız. Herkesin gönlünden değişik alanlar geçebilir. Önemli olan bulunduğunuz alanın başarılısı olmak. Başarıdan başarıya koşacağınıza inanıyoruz. Karamsarlığa yer yok” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç gençlere, ‘Dünya insanlığının sizin mesajınıza ve bilginize ihtiyacı var’ diyerek, şunları söyledi:
“İlim olmazsa olmaz, yabancı dil olmazsa olmaz, artık bir tane falan değil, iki, üç tane olacak. O dönemdeyiz. Türk milletinin asil evlatları olarak, ne olur vaktinizin kıymetini bilin, ne olur sağlığınızın kıymetini bilin, ne olur bulunduğunuz konumun, durumun kıymetini bilin. Ailenizin kıymetin bilin, vatanımızın kıymetini bilin, devletimizin kıymetini bilin, ay yıldızlı Türk bayrağımızın kıymetini bilin. Sevgili gençler belediye hizmetleri bağlamında Allah’ın izniyle sizlere layık olmak için gece gündüz çırpınıyoruz. Biz insanlara faydalı olmak için varız. Şehrin ufkunu açacağız ve gayret edeceğiz. Allah’ın izniyle de yolumuza devam edeceğiz. Bugün ben varım, yarın sizler olacaksınız. Z kuşağı diyorlar şimdi, siz Cenabı Allah’a şükürler olsun teknofest kuşağısınız. Sizi seviyoruz. Sizin sorumluluğunuz çok büyük sevgili gençler, kendinizi sıradan biri olarak görmeyin. İnşallah sizler bizim ümidimizsiniz, geleceğimizsiniz, canımızsınız.”
Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, söyleşide öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere müzeler, kütüphaneler gibi yapımı devam eden ve yapılan önemli ve anlamlı projelerden de bahsetti. Başkan Büyükkılıç, teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izlemeleri için, tüm öğrencileri kendi misafiri olarak davet etti. Ayrıca Büyükkılıç, gençlerin 250 binden fazla şehit verilen Çanakkale’yi mutlaka görmelerinin önemine işaret ederek, Çanakkale gezisi sözü de verdi.
Başkan Büyükkılıç, okul müdürü Abdulvahap Gökalp’e KAYMEK kursiyerlerinin hazırladığı Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Utansın’ adlı şiirinin hem Türkçe hem de Osmanlıca olarak yazıldığı tabloyu hediye ederken, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Oğuz da Başkan Büyükkılıç’a Kariyer Günleri’ne katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Programda, gençlere, Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmi ve belediye faaliyetlerinin yer aldığı video da izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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