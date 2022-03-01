Bünyan’da yol bakım çalışmaları devam ediyor

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Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akmescit Mahallesi’nde kış koşulları ve çeşitli nedenlerle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte hasarlı yolların tespit edildiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Ekiplerimizle birlikte hasar gören yolları tespit ederek aciliyet ve hava koşulları nedeniyle müdahale edilebilirlik durumuna göre program hazırlıyoruz. Hazırlanan program doğrultusunda yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarımızı hava koşulları uygun olduğu sürece ilçemiz genelinde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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