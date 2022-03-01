Başkan Büyükkılıç’ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tekstilkent’te faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Burada esnaflar tarafından gösterilen bir fotoğraf karesi, Başkan Büyükkılıç’ı duygulandırarak 22 yıl öncesine götürdü.

Üreten ve Kayseri’ye artı değer katan sanayicilerin, iş insanlarının ve esnafların her zaman yanında yer alan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Tekstilkent’i ziyaret etti. Burada iş yeri sahibi Murat Devecioğlu'nun ev sahipliğinde Tekstilkent’in esnaflarıyla bir araya gelip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç diledi. Esnaflar da Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Ziyaret esnasında esnaflar tarafından, Büyükkılıç’a 22 sene önce esnaf ziyaretinde Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafları gören ve duygulanan, zamanın çok hızlı geçtiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, fotoğrafa ‘müthiş’ yorumu yaparak, “Fedakârlık olmadan olmaz. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, ülkemize sahip çıkma duygumuz bizim ilacımız, hepsini çözeriz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyareti sonunda esnaflarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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