Baca yangını söndürüldü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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