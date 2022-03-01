Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan şahıslara karşı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesinde tespit edilen E.T., A.U., F.U. ve Y.T.’nin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 50 gram uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 50 bin 810 TL ile 70 Euro para bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan 4 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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