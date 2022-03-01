Başkan Akay İmamoğlu'na başarı diledi

Seni seviyorum sözleri ve mesajları

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kısa bir süre önce Kayseri Organize Sanayi Başkanlığı görevini üstlenen Yunus İmamoğlu’nu ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.

Başkan Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevine getirilen Yunus İmamoğlu ile bir süre sohbet ederek, başarı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.