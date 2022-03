Bunlar da ‘gıda’ yüzsüzleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmaları açıkladı. Açıklanan listede Kayseri’den 26 firmanın olması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin ardından tespit edilen firmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen Kayserili firmaların listesi ise şu şekilde:

1Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri

Marka: Kirve

Ürün: Süzme çiçek balı (850 gram)

Uygunsuzluğu: Pirolin, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.

1 Firma Adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri

Marka: Onbeşli

Ürün: Süzme çiçek balı (850 gram)

Uygunsuzluğu: Prolin, Diastaz Sayısı, Maltoz, C4 Şeker Oranı, ProteinHam Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.

3Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri

Marka: Kay Altınbaş Erzincan

Ürün: Süzme çiçek balı

Uygunsuzluğu: C4 Şeker Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.

4Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri

Marka: Altın Ella

Ürün: Süzme çiçek balı

Uygunsuzluk: C4 Şeker Oranı, Protein Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı, Prolin, Diastaz Sayısı.

5Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri

Marka: Akpetek

Ürün: Süzme çiçek balı

Uygunsuzluk: C4 Şeker Oranı, Protein Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı, Prolin, Diastaz Sayısı.

6Firma adı: İlknur Ticaret Ayşegül TEKE/ Kocasinan/KAYSERİ

Marka: İlkver

Ürün: Karakovan petek balı

Uygunsuzluğu: Prolin, Diastaz Sayısı, Ham Bal C13 değeri, C4 Şeker Oranı, ProteinHam Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Maltoz.

7Firma adı: Basküloğlu Gıda ve Ticaret Ltd. Şti. Yağ Dolum Tesisi (Melikgazi/ KAYSERİ)

Marka: Ege Zirve Soğuk Sıkım

Ürün: Natürel Sızma Zeytinyağı

Uygunsuzluğu: (UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, , ECN42 farkı (tohum yağlarının tespiti)).

8Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Danacıoğlu Fermente Sucuk

Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)

Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti

9Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Danacıoğlu Âlâ Doğal Fermente Sucuk

Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)

Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti

10Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Zirve Fermente Sucuk

Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)

Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti

11Firma adı: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Çukurova

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)

Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti ve Dil) Tespiti

12Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Has Danacı

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)

Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti) Tespiti

13Firma: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Danacıoğlu Âlâ Dilim Kavurma

Ürün: Dilim Kavurma

Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti Taşlık) Tespiti

14Firma: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Hocaoğlu

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

15Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Kayseri Sofrası

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk

Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti

16Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Hakimiyet

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)

Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti

17Firma adı: Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Ticaret San. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii Azimkar Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Yıldız Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk (Kanatlı Et Ürünü)

Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

18Firma adı: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Hocaoğlu

Ürün: Dilimlenmiş Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

19Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Kırbeyi

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Tavuk Sucuk

Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

20Firma adı: Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi/Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi No:8991 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: İşf Sedef Kangal

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Tavuk Sucuk

Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

21Firma adı: Başyazıcıoğlu Et ve Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi/ Oruçreis Mahallesi Azimkâr Sokak No:9 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Başyazıcı Eda Loren

Ürün: Tavuk Salam

Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

22Firma adı: Ağalar Lokantası/Ahmed SAEED/Sahabiye Mah. Oğuz Cad. Yakup Apt. No:44 Kocasinan/KAYSERİ

Ürün: Adana Kebap Harcı (Dana, Kuzu Etinden Hazırlanmış)

Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti

23Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Yeni Danacı

Ürün: Dana Sucuk

Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti

24Firma adı: Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Cad. Azimkar Sok. No:8 Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Yıldız

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

25Firma adı: Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Kocasinan/KAYSERİ

Marka: Turgutbey

Ürün: Yağlı Tulum Peyniri

Uygunsuzluğu: Bitkisel Yağ

26Firma adı: Ararlar Gıda Besicilik Yem ve Zirai Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Melikgazi/KAYSERİ

Marka: Vakıf Çiftlik Tereyağı

Ürün: Tereyağı

Uygunsuzluğu: Bitkisel Yağ



