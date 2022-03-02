KAYÜ ile Yahyalı Belediyesi “Elma Sirkesi Üretimi İşbirliği Protokolü” imzaladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen “Yahyalı’da Kadın Eli ile Doğal Fermantosyanla Katma Değerli Elma Sirkesi Üretimi Projesi” kapsamında, Kayseri Üniversitesi ile Yahyalı Belediyesi arasında alt işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde bahçelerde elmaların çürümesine fırsat vermeden elma sirkesine dönüştürülmesi, kadın istihdamının sağlanması, kadınlara bu konuda eğitim verilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim alması, staj yapması ve toplumsal fayda sağlanması amaçlanıyor.



Kayseri Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen alt işbirliği protokolü imza törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Kaan Altınkaynak, Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Elif Demiral ve merkezin öğretim elemanları Doç. Dr. Hasan Cankurt ve Dr. Kemal Durusu ile diğer ilgililer katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yaptığı konuşmada, Kayseri Üniversitesi’nin yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde toplumsal fayda sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi toplumsal fayda oluşturan, iş dünyası ile bütünleşen, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversite olarak bu yönde çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Üniversite olarak birçok konuda belediyelerle işbirliği protokol çalışmalarımız bulunmaktadır. Üniversitemizde gıda uygulama çalışmaları yapan merkezimiz ile Yahyalı Belediyesi’nin ORAN tarafından desteklenen projesine de destek vereceğiz ve projenin alt ortağı olacağız. Yahyalı Belediyesinin elma ve organik elma sirkesi üretimi yapması ve bunu sağlıklı, hijyenik ve ekonomik olarak halka sunması adına proje çok önemli ve biz üniversite olarak bu projenin işbirliği ortağı olarak inşallah projeyi daha da ileri taşıyacağız” dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Kayseri Üniversitesi’ne Anadolu’nun yıldızı, İç Anadolu’nun parlayan yıldızı gözüyle baktıklarını söyledi. Başkan Öztürk, “Biz Belediye olarak Kayseri Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Yahyalı MYO’ya da elimizden geldiği kadar katkı veriyoruz. Belediye olarak inşallah bundan sonra da Yahyalı MYO’ya katkı vermeye, Kayseri Üniversitesi’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi Yahyalı, Kayseri’nin elma üretim merkezi. Yahyalı’daki bu elma üretiminden faydalanmak için böyle proje yapalım dedik. Projeyi hazırladık ve ORAN’dan da projeye gerekli desteği aldık. Gıda konusunda Kayseri Üniversitesi’nin önemli çalışmaları var. Biz Kayseri Üniversitesi’nin gıda üretimi konusundaki tecrübesi ve akademik dokunuşundan faydalanacağız. Üniversitemiz ile birlikte geliştireceğiz, üreteceğiz ve halkımıza sunacağız. Hep birlikte çalışalım, fayda oluşturalım ve kazanalım anlayışı içerisinde vatandaşlarımıza sağlıklı, hijyenik ve organik bir ürün hizmeti sunacağız. Ben bu işbirliği protokolünden dolayı üniversitemize, üniversitemizin değerli rektörüne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, işbirliği protokolüne imza attı.

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