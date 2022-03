Develi’de Hayati İnanç’a yoğun ilgi

Develi Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize ettiği, EğitimciYazar Hayati İnanç’la "Can Veren Pervaneler" söyleşisi Develili vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezini dolduran Develililere ve Kayseri’den gelen AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Develi Koordinatörleri Yakup Göktaş ile Hüseyin Alin’e programa katıldıkları için teşekkür ederek selamlama konuşması yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Kadim geleneğimizin en güzel sözlerini nakledip, üzerinden bize dersler çıkararak ihtiyacımız olan reçeteleri sunan kıymetli Hayati İnanç hocamı sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Davetimize icabet eden hocama tekrar hoş geldiniz diyor, hepimizin en güzel şekilde istifade edeceği bir program olmasını temenni ediyorum” dedi.

Allah dostlarıyla dolu Develi topraklarında bulunmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu belirten sevilen yazar Hayati İnanç, vasiyeti olarak ilan ettiği kitap listesindeki kitapları okumanın önemini vurguladı. Divan Edebiyatının berceste beyitlerini okuyup izah ederken kendi hayatından da kesitler sunan Hayati İnanç, esprileriyle de yüzleri güldürdü. Ailenin tehdit altında olduğunu ve ailenin muhafızı olarak annelerin en kıymetli varlık olduğunu vurgulayan Hayati İnanç, “Çocuklar annelerin eseridir, gecegündüz, mesaitatil gibi zaman dilimlerinden uzak bir ömür fedakarca gayret gösteren annelerimiz dünyanın en zor ve en anlamlı işini üretmektedirler” dedi. Müslüman toplumun kurtulması için Allah’ın fıtrata yüklediği fabrika ayarlarına dönülmesi gerektiğini belirten Hayati İnanç, son olarak namazın öneminden bahsetti.

Program sonrasına Hayati İnanç’a hediyeler takdim eden ve Develililerin sevgisi gereği her yıl misafir etmek istediklerini belirten Başkan Mehmet Cabbar’a ev sahipliğinden ve davetinden dolayı teşekkürlerini ileten ve her fırsatta gelmek istediğini belirten Hayati İnanç, programın sonunda okurlarının kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

