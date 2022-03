Büyükşehir'den 'kadınlara özel' etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar için özel iki etkinlik düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi, birisi spor aktivitesi diğeri konser olmak üzere kadınları bu özel günde yapacağı etkinliklerle buluşturacak.

Şehirde altyapı ve imar çalışmalarının yanı sıra kültür sanat ile sosyal faaliyetlerin adresi konumunda yer alan Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara özel programlar gerçekleştirecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ‘Dünya Kadınlar Günü’nde Ritmi Yakalamaya hazır mısınız?’ sloganı ile Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenleyeceği birbirinden farklı dans koreografileri ve sahne gösterileri etkinliğine kadın sporseverleri davet ederken, diğer taraftan da Dünya Kadınlar Günü’nü, Türk Halk Müziği Koro Şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlediği Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu’nun konseri ile taçlandıracak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 19.30'da Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu konseri ve Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleşecek olan Ritmini Yakala spor etkinliği için Büyükşehir Belediyesi ücretsiz servis hizmeti verecek. 18.30’da hareket edecek ücretsiz servis güzergahı sırası ile Sümer Spor Tesisi önü, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi önü, Talas Spor Tesisi önü, Talas Sosyal Yaşam Merkezi önü, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi önü, Bayanlar (Fizyospor) Merkezi önü olarak belirlendi. Kontenjanların sınırlı olduğu etkinliğe, rezervasyonlar sadece web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için vatandaşların www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret etmesi gerekiyor.

