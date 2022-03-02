Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2 blok, 80 daire ve 2 dükkan için müteahhit firmalar ile ihale yapıldığını söyledi.

Kazanan firmaları tebrik ederek Melikgazi'miz için hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada vatandaşların huzurla yaşadığı yeni bir yaşam alanı oluşacak. Bugün Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 40 daire 2 dükkân ve 1 blok 40 daire 2 dükkân için ihale yaptık. İlçede büyük bir değişim ve gelişim yaşanıyor. Hem Melikgazi sakinlerine hem de ihalemizi kazanan müteahhit firmalarımızı hayırlı uğurlu olsun. Haftaya yine aynı mahallemiz kentsel dönüşüm alanı için ihaleye çıkacağız. 72 daire 4 dükkân için 7 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da ihale yapacağız. Tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz” dedi.

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