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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için çalışıyor

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, ileriye dönük ihtiyaçları karşılayabilecek altyapıya sahip bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, birbirinden önemli bulvar, alt geçit, kavşak ve yeni yol projelerini hizmete sundu.

Başkan Büyükkılıç, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için çalışıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, ileriye dönük ihtiyaçları karşılayabilecek altyapıya sahip bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, birbirinden önemli bulvar, alt geçit, kavşak ve yeni yol projelerini hizmete sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi bir yıl içerisinde kentin önemli noktalarında katlı kavşak, alt geçit, U tipi alt geçit, yeni bulvar ve yeni yollar, bisiklet yolları, bağlantı yolları gibi birçok projeyi Kayserililerin hizmetine sundu.

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’yi konforlu ve güvenli, geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmete açılan projelerin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülen projelerle kentin ulaşım altyapısı üst seviyelere taşınmış olacak. Bu kapsamda 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı Altgeçidi ve U Tipi 2 adet Alt geçidin yapım çalışmaları tamamlandı ve alt geçitler trafiğe açıldı. Hizmete açılan Orgeneral Hulusi Akar BulvarıÂşık Veysel Bulvarı Katlı Kavşağı’nda ulaşımı akıcı hale getirmek amacıyla Orgeneral Hulusi Akar BulvarıOrgeneral Eşref Bitlis Bulvarı Altgeçidi yapımı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kayseri’nin en işlek ana yollarından biri olan Sivas Bulvarı’na alternatif bir yol olacak olan Mustafa Şimşek Caddesi devamında 4.8 kilometre yol yapım çalışmalarına başlanırken, Sivas Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak 1 kilometrelik proje için kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve altyapı çalışmalarına başlandı.

Öte yandan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla başlatılan ve Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımda önemli bir güzergâh olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı 15 Temmuz Bulvarı’na bağlayacak ve trompet kavşak modeliyle hizmete girecek projede hummalı çalışmalar sürüyor. Ulaşımda konforu sağlamak amacıyla Erkilet Hıdırellez Yolu’nu da hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Hulusi Akar Bulvarı devamı olan, Derevenk Viyadüğü’ne bağlanan yolda Sayer Caddesi ile 15 Temmuz Caddesi arasındaki 4 kilometrelik kesimde genişletme, sıcak asfalt kaplama ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, bir yıl içerisinde Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Bölgesi’nde imar planına uygun olarak 2.5 kilometre yol genişletme ve düzenleme çalışmaları, Yakut Mahallesi’nde imar planında yer alan 3.6 kilometre uzunluğundaki yolların yapımı, Osman Özcan Caddesi’ndeki mevcut ekonomik ömrünü tamamlamış 660 metre uzunluğundaki asfalt yenileme işi, HacılarHisarcık arası, 4.6 kilometrelik yolun genişletilmesi gibi birçok çalışmayı hizmete açtı.

Erenköy Mahallesi’nde imar uygulamaları tamamlanan 5.5 kilometrelik bulvarın birinci etap 600 metrelik kesiminde yol ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayan ve ikinci etap 4.85 kilometrelik kesiminde yol platformu oluşturan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Komando Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında 750 metrelik kesimde bağlantı yolu, Kocasinan Bulvarı’nı havaalanına bağlayacak olan yolun 1.2 kilometrelik son etabı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nı Erkilet Bulvarı’na bağlayan 2.8 kilometrelik yolun yapımını da hummalı şekilde sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü yatırım ve projelerine 2022 yılında da aralıksız şekilde devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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