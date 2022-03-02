Bünyan'da deprem

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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde saat 12.42'de, 17.75 kilometre derinlikte 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.

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