Başkan Palancıoğlu, 2021 yılı hizmetlerini vatandaşlara anlattı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Mahalle halkı ile bir araya gelerek,2021 yılında belediye olarak yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili görsel sunum yaptı.

Tınaztepe Mahallesinde düzenlenen programa AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Elif Demirok Pınar ve Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı katıldı. 2021 yılının proje ve yatırımlar yılı olarak rekorlarla dolu olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Milletimiz, şehrimiz ve Melikgazi’miz için tüm hemşerilerimizle gönül gönüle koşuyoruz. Göreve geldiğimiz günde itibaren şeffaf belediyecilik anlayışını benimsedik. Bizlerin ortak derdi, ortak çabası Melikgazi ilçemizin insanlarının yaşamını kolaylaştırmak. Okuldan, camiye, sağlık merkezlerinden sosyal tesislere kadar birçok yatırım ve hizmeti ilçemize kavuşturduk. Mesai arkadaşlarımızla yoğun çalışarak rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Özverili çalışmaları için mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. 4786 adet konut ve 156 adet dükkan yaparak kentsel dönüşüm çalışmalarımıza gayretle devam ettik. 5 adet sosyal tesis, 13 adet okul, 5 adet aile sağlığı merkezi 2 adet 112 acil istasyonu, 9 cami 3 diyanet eğitim ve kültür merkezi, 4 adet tarihi dokunun restorasyon çalışmasını yaptık. 162 bin ton asfalt serimi ile 162 kilometre yol yaptık. 14 adet yeni park ve 9 adet park revizesi, 76 bin 500 adet ağaç ile yeşillendirme çalışmalarımıza devam ettik. 5 mahallede fırın yaparak yöresel kültürümüze katkı sağladık. Sosyal belediyecilik kapsamında 38 bin 500 aileye çeşitli yardım yapıldı. 2021 yılında rekor sayılacak işlere imza attık. İlçemize ve Kayserimize hayırlı olsun. Aynı kararlılıkla inşallah gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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