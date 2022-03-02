28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de 'nitelikli yağma' suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. 'Nitelikli yağma' suçundan 28 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsın Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.