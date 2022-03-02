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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Kayseri'den Ankara çıkarması

İHA

MÜSİAD Kayseri'den Ankara çıkarması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle birlikte Ankara'da resmi temaslarda bulundu. MÜSİAD Kayseri Başkanı Akmermer, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kayseri'ye alınması için talepte bulunduklarını söyledi.

Mart ayına Ankara'da önemli ziyaretler yaparak başlayan MÜSİAD Kayseri heyeti, başkentte verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetin Ankara'daki ilk durağı Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Heyet, burada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan tarafından kabul edildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi veren MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kayseri’ye alınması yönündeki talebimizi ilettik, Bakan Bey çalışma yaparak çözüme kavuşturacaklarını söyledi" diye konuştu.

MÜSİAD Kayseri heyeti, Ankara'daki ziyaretlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi parti genel merkezindeki makamını ziyaret ederek devam etti. Ardından DiyanetSen Genel Başkanı Ali Yıldız'ı ziyaret eden heyet, burada DiyanetSen Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Kayserili İrfan Kaşıkçıoğlu'na başarılar diledi. MÜSİAD Kayseri heyeti, başkentteki temaslarına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'ye iadei ziyarette bulunarak sürdürdü. Heyet, BAE Büyükelçisi Al Dhaheri ile 1722 Mart tarihlerinde Dubai ve Katar'a düzenlenecek iş gezisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Kayseri heyeti, derneğin Ankara şubesini ziyaret ederek tamamladı. MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Ankara'daki temaslarını sürdüren Akmermer, Genç MÜSİAD Kayseri Başkanı Hacı Mustafa Yelkenlioğlu ile birlikte Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud tarafından büyükelçilik binasında kabul edildi. Başkanlar, Etiyopya Büyükelçisi Mahmud ile birlikte Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan ve Kayserili işadamlarını kapsayan Alım Heyeti programını ve Etiyopya'ya yapılacak iş gezisini görüştü.

MÜSİAD Kayseri heyetinin başkentteki ziyareti Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) devam etti. Heyet meclis binasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Taner Yıldız ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. MÜSİAD Kayseri heyeti, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğünden Ankara İl Müdürlüğüne atanan Hacı Ali Hasgül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başkentteki temaslarını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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