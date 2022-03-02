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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalde Beşiktaş’ı 21 yenerek eleyen Yukatel Kayserispor'da tur coşkusu hâkim.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve maçı 21 kazanan Yukatel Kayserispor'da yarı finale yükselmenin gururu ve sevinci yaşanıyor. Maçın ardından sarı kırmızılı takım, soyunma odasında turu geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Güçlü rakibini Mairo Gavranovic ve Miguel Cardoso’nun golü ile 21 mağlup eden Yukatel Kayserispor yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

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