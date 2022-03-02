Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Lukaşenko işgal planını ifşa mı etti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Enes Akyüz ağır yaralandı. Akyüz'ü bıçaklayan şüpheli olaydan sonra kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Akyüz ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Enes Akyüz, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akyüz'ü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-02 23:46:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.