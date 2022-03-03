Cenk Gönen: “Umarım kupayı alırız”

Yukatel Kayserispor’un başarılı kalecisi Cenk Gönen, Beşiktaş’ı eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 21 yenerek adını yarı finale yazdıran Yukatel Kayserispor’da tur sevinci yaşanıyor. Beşiktaş maçında sahaya kaptan olarak çıkan tecrübeli ve başarılı kaleci Cenk Gönen yaptığı kurtarışlar ile maça damgasını vurdu. Alınan galibiyette büyük pay sahibi olan Cenk Gönen maç sonu yaptığı açıklamada, “İnönü Stadı'nda çok güzel anılarım vardı. Bir yenisini daha ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam. Çok oynama şansı bulamıyorum. Uzun süredir oynayamamıştım. Antrenmanlarda disiplinli ve sabırlı çalışıyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Takım arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Yarı finalde Trabzonspor’u eleyip inşallah kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım kupayı alırız. Bu galibiyeti Kiev’de bulunan ağabeyime ve yengeme armağan ediyorum” dedi.

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