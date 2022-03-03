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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mario Gavranovic gollerine devam ediyor

İHA

Mario Gavranovic gollerine devam ediyor

Yukatel Kayserispor’un İsveçli golcüsü Mairo Gavranovic gollerine devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Gavranovic, sarı kırmızılı forma ile 11 gol kaydetti. Ligde ve kupada 21 maça çıkan Gavranovic 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ligde 9 gol atan Mario Gavranovic, kupada ise 2 maçta 2 gol attı.
Beşiktaş maçında 81. dakika oyunda kalan Mario Gavranovic yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.

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