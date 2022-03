Aşık Seyrani türkülerle anıldı

Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Aşık Seyrani’nin bestelenmiş şiirlerinden uyarlanmış Türkü Dinletisi' ile Seyrani'yi anma programı düzenlendi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Namık Kemal Bilgin’in türküler seslendirdiği anma programına Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan ve vatandaşlar katıldı. Sosyal faaliyetlere belediye olarak önem verdiklerini söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Pandemi dolayısıyla biliyorsunuz ki kültürel etkinliklerimize ara vermiştik. Pandeminin sonuna yaklaştığımız bu dönemlerde bizler de belediyeler ve dernekler olarak değerlerimizi ön plana çıkarmak için bu ve benzeri etkinliklere imza atmaya başladık. Bugün de yine Develimizin bir değeri olan Aşık Seyrani’nin türkü dinletileri ile baş başa kalacağız. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah pandemiden dolayı 2 seneden beri yapamadığımız hem Aşık Seyrani Kongresi hem de içerisinde birçok renkliliklere imza attığımız festivalimiz de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Ben inanıyorum ki çok güzel anlar geçirilecek. Bunların haricinde de biz Develi Belediyesi olarak bu tür kültürel etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu tür etkinliklere biz gerçekten değer veriyoruz çünkü insanımız da artık pandemiden dolayı özledi bu tür etkinlikleri. Bizler Develi Belediyesi olarak hem değer verip hem de vatandaşlarımızla güzel vakit geçirmek adına bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, “2022 Kültür Faaliyetleri kapsamında, bugün Develi’nin şehrimizin yetiştirdiği önemli şairlerden biri olan Aşık Seyrani’yi anma etkinliği ve aynı zamanda onun şiirlerinden bestelenmiş türküleri sahneleyeceğiz. Seyrani çok önemli bir şair ve aslında ülkemizce tanınmış büyük bir şahsiyet. Kendisi 19. yüzyılda yaşamış ve yazdığı şiirlerle de bugün edebiyat camiasında da tanınan birisi. Bugün de buradaki konserimizde Aşık Seyrani’nin bestelenmiş türkülerini dinleyeceğiz. En büyük amacımız kültür faaliyeti ama onun dışında da Seyrani’nin daha çok tanınması. İlçelerimizde de bundan sonra Seyrani’nin tanınmasına yönelik konserler planlıyoruz bu şekilde. İsminin daha çok tanınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşık Seyrani’yi anma etkinliklerini her sene tekrar yapmak istediklerini söyleyen Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, “Derneğimiz 2004 yılında kurulmuş bir hemşeri derneği. Kayseri’de kuruldu ve şu an kayıtlı 450’nin üzerinde üyemiz var. Kayseri’de yaşayan 70 binin üzerinde de Develili hemşerimiz mevcut. Derneğimiz, burada yaşayan hemşerilerimize ulaşmak ve onları sosyal faaliyetlerle bir araya getirmek, kaynaştırmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Programımız yine derneğimizin sosyal faaliyetler çerçevesinde daha önce planladığımız bir etkinlik. Aşık Seyrani’nin Kayseri’de tanınırlığını arttırmak farkındalık oluşturmak adına derneğimiz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile beraber organize ettiğimiz bir program. 2 aydır bu program için hazırlanıyoruz. Namık Kemal Bilgin burada Seyrani’nin bestelenmiş şiirlerini burada dile getirecek. Bu etkinliğin devamını da her yıl yapmayı da planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.