Büyükşehir'den 'dolandırıcılık' uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve bürokratların adının kullanılarak yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığının belirlendiği açıklanarak, bu tarz kişi ya da kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.



Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, art niyetli bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter ya da bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak, mesajla, telefonla, sosyal medya yolu ve çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık amacıyla, yardım veya bağış amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının istendiği açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı belirtilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğunun altı çizildi.



Açıklamada, vatandaşların iyi niyetini istismar eden art niyetli kişilerden gelecek yardım taleplerinin dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların dolandırıcılara itibar etmemesi ve hiçbir şekilde bu kişi veya kişilere ödeme yapmadan bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı.

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