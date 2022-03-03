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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

600 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 5 gözaltı

DHA

600 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 5 gözaltı


Harun Reşit SERBESTÖykü GENÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan E.K., Y.Ç., N.G. ve Ü.B. isimli kadınlar ile K.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ekipleri, 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Saklandıkları evlerde yakalanan şüphelilerden K.K.'nin, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST-Öykü GENÇ
2022-03-03 15:03:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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