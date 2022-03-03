Kayseri'de Mart karı

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe günü hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Kayseri çevrelerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İl merkezlerinde 410 cm, yükseklerde 1020 cm civarı örtü yapması

beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Vatandaşlar da yağan kar ile ilgili atasözünü hatırlatarak, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" dedi.

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