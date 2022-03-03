Belediye başkanlarından Bakan Yardımcısı Yılmaz'a ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve meclis üyeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Dr. Nazif Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Develi’nin eğitim hayatı ve okulların durumuyla ilgili istişarenin yapıldığı toplantıda Bakan Yardımcısı Yılmaz, Develi’nin eğitimde gelişmesi için desteklerinin devam edeceği müjdesini vererek Başkan Cabbar'a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.