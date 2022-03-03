Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve beraberindeki heyetle birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a ziyarette bulundu.

Develi ve diğer ilçeler hakkında istişarelerde bulunulduğu ziyaretten dolayı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Cabbar ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

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