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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Spor A.Ş.’den '1. Bahar Dönemi Spor Okulları' kursu

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayseri'de sporu bir alışkanlık haline getirerek Kayserililerin sağlıklı yaşamasına katkı sunmak amacıyla, vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor. Spor A.Ş. etkinlik ve kurslarını aralıksız şekilde sürdürürken, bu kapsamda 12 tesiste, 12 branşta 1. Bahar Dönemi Spor Okulları kayıt almaya başladı.

Büyükşehir Spor A.Ş.’den '1. Bahar Dönemi Spor Okulları' kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayseri’de sporu bir alışkanlık haline getirerek Kayserililerin sağlıklı yaşamasına katkı sunmak amacıyla, vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor. Spor A.Ş. etkinlik ve kurslarını aralıksız şekilde sürdürürken, bu kapsamda 12 tesiste, 12 branşta 1. Bahar Dönemi Spor Okulları kayıt almaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri’de sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olan Spor A.Ş. ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmaya devam ederken, sağlıklı bireyler yetiştirmek için sporu bir yaşam şekli haline getirmek amacıyla spor faaliyetlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. tarafından sporseverlerin hizmetine sunulan bahar dönemi spor okulları kurs programı kapsamında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 12 dalda kurs hizmeti ile dolu dolu spor desteği verecek. Spor A.Ş., 12 tesisi ile yılın her dönemi yoğun ilgi gören kurs çeşitliğiyle sporun ve sporcunun yanında yer almayı sürdürürken, yetiştirdiği amatör ve profesyonel sporcular ile Türkiye’de düzenlenen yarışmalarda Kayseri’yi, dünya çapında gerçekleştirilen yarışmalarda ise Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, aralıksız şekilde sürdürdüğü spor kurs ve eğitimleri kapsamında 1. Bahar Dönemi Spor Okulları kayıtlarını 2 Mart’ta başlattı. 1. Bahar Dönemi Spor Okullarında branş ve yaş aralıkları yetişkin kursları için 1665, jimnastik için 410, yüzme için 613 ve buz pateni için 415 yaş olarak belirlenirken futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk ile kick boks ve voleybol için ise yaş aralığı 715 olarak düzenlendi.
26 Mart 2022’de başlayacak olan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulları eğitimleri, 24 Nisan 2022’de sona erecek. Kurs ve eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden işlemlerini yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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