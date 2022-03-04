Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme’de Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Amarat GençliksporGültepespor: Hüseyin Otyakmaz

EsentepesporKocasinan Şimşekspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri GençlerbirliğiKayserigücü FK: Ahmet Ulu

Başakpınar BelediyesporÖzvatan Gençlikspor: Cem Eray Eşmekaya

Erciyes Reşadiye GençliksporErciyes Esen Makina: Mehmet Altıparmak

Kayseri ŞekersporTalas Anayurtspor: Ramazan Haymana

Kayseri YolsporBuğdaylıspor: Hüseyin Keğin

Kocasinan ÜlküsporOSB Atletikspor: Nail Berkant Sarıkaya

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.