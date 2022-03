Öğrencileri sevindiren kütüphane

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde hayırseverlerin desteği ile açılan kütüphane, öğrencileri sevindirdi.



BelSin Eğitim, Hizmet Güzelleştirme ve Yardım Vakfı tarafından Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde yaptırılarak açılan kütüphane, öğrencilerin imdadına yetişti. Haftanın 2 günü akşam 10, diğer günler ise 8'e kadar açık olan kütüphane, öğrencilerin uğrak noktası oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, kütüphaneyi ziyaret ederek bilgi aldı. Burada öğrencilerle de sohbet eden Teltik, "Vakfımız ayrıca, bin 500 civarında kitap bağışında bulunmuş. Kendilerine milli eğitim camiası adına çok teşekkür ediyorum. Bu kütüphanenin güzelliği haftanın 2 günü saat 22.00’a kadar açık olmasıdır. Haftanın diğer günlerinde ise saat 8’e kadar açık. Birde hafta sonları velilerimizde isterlerse bu kütüphaneyi kullanabilecekler. Bizim buradaki amacımız, kütüphanenin yapılması ve içinin kitapla doldurulması değil, bu kitapların okutulmasıdır. Öğrencilerimizde gördüğümüz kadarıyla okuyorlar ve kütüphaneden faydalanıyorlar. Her kitap bir hazine, her kitap yeni bir dünya ve yeni bir kapının açılması demek. Bunu öğrencilerimize benimsetmemiz gerekiyor. Küçükçalık Anadolu Lisemizde çok kaliteli bir lisemiz, başarılı öğrencilerimiz var. Okuyarak daha fazla başarıya ulaşacaklarına inanıyorum. Bu güzellikleri de halkımıza duyurmakta bize yardımcı olduğunuz için siz basın mensuplarına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Şevval Sever ise, "Ben daha önceden okula uzak olan kütüphanelerde ders çalışıyordum. Bu bana hem vakit kaybettiriyordu hem de okul ortamından uzak olduğu için biraz garip oluyordu. Ancak şimdi okulumuzun içerisinden olması ve gece 22.00’a kadar açık olması bize büyük avantaj sağlıyor. Burada kalıp ders çalışabiliyoruz. Aynı zamanda da öğretmenlerimizle yakın olduğumuz için istediğimizde direkt gidip soru sorabiliyoruz. Arkadaşlarımızla aynı ortamda ders çalışabiliyoruz. Daha rahat ediyoruz. Okumanın bana faydası, her tür kitap okuduğum için gerek bilimsel gerek hayal gücü açısından çok farklı düşünceler ve bakış açıları kazandırması. Başkalarının bakış açısıyla olayları değerlendirebiliyorum. Bu bana artı bir yön sağlıyor. Aynı zamanda kendimi ifade edebilme becerimi, iletişimimi ve empati duygumu geliştiriyor" diye konuştu.

