Bahri Doğru, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

2004 doğumlu Kayserili TOHM Sporcusu Bahri Doğru, 2527 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında, 3:50:14’lük derece ile genç yaşına rağmen büyüklerde milli takıma girmeyi başardı.

Genç sporcu elde ettiği bu sonuç ile art arda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Milli Takıma seçildi. Milli sporcu yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Balkan Büyükler Şampiyonasında Türkiye'yi ve Kayseri'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu ve antrenörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, Balkan Şampiyonası’nda da Türkiye'yi temsil edeceklerine inandığını belirtip başarılar diledi.

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