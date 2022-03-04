Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'dolandırıcılık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 78 personelin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilirken, aranan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-04 11:18:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.