Kayseri'de afet farkındalığı artırılıyor

Kayseri'de 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla açılan stantlarda vatandaşlara afet konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.



17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Kayseri'de bir dizi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda AFAD, itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve STK'lar Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği stantlarda, afet durumunda yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca vatandaşlara broşürlerde dağıtıldı.



AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, "17 Mart Türkiye'de Deprem Haftası'dır. Bugün de halkımıza deprem farkındalığı oluşturmak için afetlerde kullandığımız teknik malzemeleri hem tanıtıyoruz hem de deprem konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Deprem öncesi ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Özellikle bugün bütün okullarımızda aynı anda tahliye tatbikatı yaptık. Bu süreç içerisinde öğrencilerimize neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlattık" ifadelerini kullandı.

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