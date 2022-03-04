15 askerin şehit olduğu saldırının faili `oto hırsızıyım´ dedi, mahkeme başkanı tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 askerin şehit olduğu saldırının faili `oto hırsızıyım´ dedi, mahkeme başkanı tepki gösterdi

DHA

15 askerin şehit olduğu saldırının faili `oto hırsızıyım´ dedi, mahkeme başkanı tepki gösterdi


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 6 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden olan ve Irak´ın kuzeyinde yakalanıp, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Terörle bağlantısının olmadığını, sadece oto hırsızı olduğunu öne süren Tekiner´e mahkeme başkanı, "Irak´ın kuzeyine turistik gezi amacıyla mı gittin" diyerek tepki gösterdi. Dava, duruşma savcısının mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine ertelendi.
PKK'lı terörist 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner´in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
70 KEZ MÜEBBET TALEBİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edilen iddianamede sanıklardan Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15 kez 'kasten öldürme', 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1'er kez olmak üzere 69 ve 1 kez de anayasal düzeni bozmak suçundan olmak üzere toplam 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Polis memuru M.Ö. hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
SALDIRININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET VERİLMİŞTİ
Saldırıya ilişkin 21 sanıklı ana dava geçen yıl sonuçlanmıştı. Saldırıyı düzenleyen Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl, diğer sanıklar da değişen yıllarda hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırmıştı. Mahkeme heyeti, sanık Tekiner'in ana davada yargılanarak beraat eden Barış K. ile Mehmet A. hakkındaki olayla ilgili ifade vermesi üzerine görülmekte olan dava ile karara bağlanan ve halen Yargıtay'da bulunan ana dava dosyasının birleştirilmesine karar vermişti.
Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülmesi gereken duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Ferhat Tekiner duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katılırken, diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, ana dava dosyasının halen Yargıtay'da olduğunu, akıbetinin beklendiğini söyledi. 
Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Tekiner, "Geçmişimde terör ile alakalı hiçbir bağlantım yok. Ben sadece oto hırsızıyım. Beni hamile eşim ile tehdit ettiler. Sınırı geçince de tutukladılar" dedi.
Mahkeme başkanının Irak´ın kuzeyine turistik gezi amacıyla  mı gittin diyerek tepki göstermesi üzerine ise Ferhat Tekiner, "Çalışmaya gitmiştim" cevabını verdi.
Tutuklu sanıklardan açıktaki polis memuru M.Ö. ise, kendisinin terör örgütü ile yan yana anılmasının manevi olarak çok yıprattığını, örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını  hazırlamak için süre istemesi üzerine dosyanın duruşma savcısına tevdi edilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-03-04 16:54:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'de 'istişare' zirvesi
YEREL HABERLER Büyükşehir'de 'istişare' zirvesi
DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Kayseri'de afet farkındalığı artırılıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de afet farkındalığı artırılıyor
Vali Günaydın: “Maske rahatlığını kapalı alanlarda devam ettirmemeliyiz"
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Maske rahatlığını kapalı alanlarda ...
Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Kayseri'de 876 bin kişiye afet eğitimi verdik"
YEREL HABERLER Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem ...
Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık ...
“Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor” Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: “Devletimiz üretim istiyorsa girdi maliyetleri düşürülmeli” “Üreticiye sahip çıkılmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER “Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel ...
Büyükşehirden iklim değişikliği eylem planı eğitim çalıştayı
YEREL HABERLER Büyükşehirden iklim değişikliği eylem planı eğitim ...
SMA hastası kızlarını kaybeden aile, oğulları Umut için mücadele ediyor
YEREL HABERLER SMA hastası kızlarını kaybeden aile, oğulları Umut ...
Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi
YEREL HABERLER Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi
Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor
Başkan Palancıoğlu: "Güvenli ve seri ulaşım için yol çizgi boyası satın alındı"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Güvenli ve seri ulaşım için yol ...
Başkan Büyükkılıç: "Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Paleontolojinin tarihini yeniden ...
Başkan Yalçın'dan ASKF'ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan ASKF'ye ziyaret
Talas'ta 'Maharetli Eller' günü
YEREL HABERLER Talas'ta 'Maharetli Eller' günü
KDV indirimine Kayseri OSB de katıldı Kayseri OSB'de sanayicilerin kullandığı suya yüzde 7 indirim
YEREL HABERLER KDV indirimine Kayseri OSB de katıldı Kayseri OSB'de ...
LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü Liv Makina Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında
YEREL HABERLER LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü Liv ...
Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara şafak ...
Bahri Doğru, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER Bahri Doğru, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil ...
Öğrencileri sevindiren kütüphane
YEREL HABERLER Öğrencileri sevindiren kütüphane
Amatörde haftanın hakemleri belli oldu
YEREL HABERLER Amatörde haftanın hakemleri belli oldu
Kayserispor-Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.