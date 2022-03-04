Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

İHA

Artistik Cimnastik İl birinciliği tamamlandı

Okullar Arası Artistik Cimnastik Minik (A)KüçükYıldız İl Birinciliği Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Seyir keyfi yüksek olan müsabakalar Cimnastik Antrenörü Gökben Ermiş nezaretinde çalışmalarını sürdüren minik sporcuların gösterileriyle başladı. Dereceye giren sporcular 0910 Nisan 2022 tarihleri arasında Manisa’da yapılacak olan Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakaları yakından takip eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Salonumuzda minik sporcularımızı görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ailelerimize de spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor, Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Mahallede Maç Var' etkinliğinde şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER 'Mahallede Maç Var' etkinliğinde şampiyonlar belli ...
Kayseri saldırısının faili PKK’lı terörist Ferhat Tekiner’in avukatından tepki çeken savunma Tekiner’in avukatı: “Ferhat bu dosyanın son şehididir”
YEREL HABERLER Kayseri saldırısının faili PKK’lı terörist Ferhat ...
15 askerin şehit olduğu saldırının faili `oto hırsızıyım´ dedi, mahkeme başkanı tepki gösterdi
YEREL HABERLER 15 askerin şehit olduğu saldırının faili `oto ...
Büyükşehir'de 'istişare' zirvesi
YEREL HABERLER Büyükşehir'de 'istişare' zirvesi
DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Kayseri'de afet farkındalığı artırılıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de afet farkındalığı artırılıyor
Vali Günaydın: “Maske rahatlığını kapalı alanlarda devam ettirmemeliyiz"
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Maske rahatlığını kapalı alanlarda ...
Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Kayseri'de 876 bin kişiye afet eğitimi verdik"
YEREL HABERLER Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem ...
Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık ...
“Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor” Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: “Devletimiz üretim istiyorsa girdi maliyetleri düşürülmeli” “Üreticiye sahip çıkılmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER “Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel ...
Büyükşehirden iklim değişikliği eylem planı eğitim çalıştayı
YEREL HABERLER Büyükşehirden iklim değişikliği eylem planı eğitim ...
SMA hastası kızlarını kaybeden aile, oğulları Umut için mücadele ediyor
YEREL HABERLER SMA hastası kızlarını kaybeden aile, oğulları Umut ...
Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi
YEREL HABERLER Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi
Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor
Başkan Palancıoğlu: "Güvenli ve seri ulaşım için yol çizgi boyası satın alındı"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Güvenli ve seri ulaşım için yol ...
Başkan Büyükkılıç: "Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Paleontolojinin tarihini yeniden ...
Başkan Yalçın'dan ASKF'ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan ASKF'ye ziyaret
Talas'ta 'Maharetli Eller' günü
YEREL HABERLER Talas'ta 'Maharetli Eller' günü
KDV indirimine Kayseri OSB de katıldı Kayseri OSB'de sanayicilerin kullandığı suya yüzde 7 indirim
YEREL HABERLER KDV indirimine Kayseri OSB de katıldı Kayseri OSB'de ...
LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü Liv Makina Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında
YEREL HABERLER LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü Liv ...
Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara şafak ...
Bahri Doğru, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER Bahri Doğru, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.