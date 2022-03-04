Doktorun ayağından vurulduğu davada 4 sanığa tahliye



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, iş çıkışı evine giderken yolunu kestiği nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt´u (34) silahla ayağından vurmak suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Göçer, 2 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuklu yargılanan diğer 3 sanığa ise 2 yıl 8 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezaları vererek, tüm sanıkların tahliyelerine hükmetti.

Olay, geçen yıl 14 Haziran´da saat 16.30 sıralarında Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Erdal Kurt, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada Mehmet Göçer ile karşılaştı. Doktor Kurt ile Göçer arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve Mehmet Göçer üzerindeki tabanca ile doktor Kurt'u ayağından yaralandı. Saldırgan Göçer, kaçmak isterken doktor Kurt tarafından yakalandı. Kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getiren Dr. Kurt, olay yerine gelen polise teslim etti. Fail Mehmet Göçer, tutuklanarak cezaevine konulurken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda 1´i kadın 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklanan sanıklar hakkında, `kasten öldürmeye teşebbüs´ ve `öldürmeye azmettirme´ suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında şikayetçi doktor Erdal Kurt ile avukatı Hacı Osman Yıldız hazır bulunurken, sanıklardan Mehmet Göçer, Seyfettin D. ve İdris A., tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Tutuklu sanık Sacide D. ise, duruşma salonunda hazır edildi.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan Mehmet Göçer ile Seyfettin D.´nin 'tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etme´ suçundan müebbet hapis, İdirs A. ile Sacide A.´nın ise, `azmettirme´ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Olayda ayağından yaralanan doktor Erdal Kurt, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Beni öldürmek istediler. Sanıkların gerekli cezaları almasını istiyorum" dedi.

Doktor Kurt´u silahla vurarak yaralayan Mehmet Göçer ise tasarlamadığını belirterek, "Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu. Öldürmek istesem rahatlıkla öldürürdüm. Konuşmak için gittim. Üslubundan dolayı sinirlendim. Olay bir anda gerçekleşti. Korkutmak amacıyla yanına gitmiştim. Yaptığı terbiyesizlikten vazgeçirmeye gitmiştim. Elimi tutup, bir anda hamle yapınca olay gerçekleşti. İlk mermi toprağa isabet etti. Karşımda 1.90 boyunda birisi var. Ben 1.60 boyundayım. Asla tasarlamadım. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Sacide D. ise, " Ben inançlı bir insanım. Bir insanı öldürecek birisi değilim. Benim bu olayla alakam yok. Diğer sanıklarla bağımsızım. 6 aydır cezaevinde ne yaşadığımı bir ben bir de Allah biliyor. Yapmadığım bir suç ile suçlanıyorum. Bu da benim çok zoruma gidiyor. Kesinlikle ben kimseyi azmettirmedim. Başıma diğer sanıklar yüzünden gelmeyen kalmadı. Hepsinin de cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Göçer'in eylemini 'yaralama' suçu kapsamında değerlendirerek bu suçtan 4 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis 4 bin 800 TL para cezasına çarptırdı. Heyet, İdris A. ile Sacide A.'nın ise, 'yaralamaya azmettirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, Seyfettin D.'nın ise, 'yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, tüm sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-03-04 18:54:20



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