AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, alışveriş merkezinin otopark çatısının çökmesiyle 10 metre yükseklikten düşen A.T. adlı erkek çocuğu, yaralandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Günsazak Caddesi'ndeki AVM'nin otoparkında meydana geldi. A.T. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, oynamak için çıktığı çatının çökmesiyle 10 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı çocuğu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-05 16:06:59



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