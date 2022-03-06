Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 12. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 12. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 müsabakada Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 7 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, rakibine 12 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi. Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 63 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle;
2016/2017 AlanyasporKayserispor 30
2016/2017 KayserisporAlanyaspor 30
2017/2018 AlanyasporKayserispor 12
2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12
2018/2019 AlanyasporKayserispor 50
2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11
2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01
2019/2020 AlanyasporKayserispor 51
2020/2021 AlanyasporKayserispor 20
2020/2021 KayserisporAlanyaspor 11
2021/2022 AlanyasporKayserispor 63
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.