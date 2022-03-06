Kadınlar Basketbol Süper Lig Beşiktaş: 80 - Bellona Kayseri Basketbol: 48

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Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 8048 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 32 sayı farkla yenik ayrıldı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Niyazi Yasin Kahraman xx, Münevver Özemre xx

Beşiktaş: İrem Naz Topuz xx (4), Jakbsone xx (3), McCall xxx (21), Johnson, Melek Uzunoğlu xx (2), Şelale Kepenç xx (4), Ceyda Necmiye Bekar xx (4), Draşkiçeviç xx (3), İlayda Güner xx (10), Özge Yavaş xxx (12), Elif Bayram xx, Simmons xxx (17)

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy x (8), Dilara Tongar x (1), Brooque Williams xx (11), Sevgi Tonguç x (3), Egle Sventoraite xx (8), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (4), Gökçe Doğan x, Gizem Tüzün x (6), Farhiya Abdi x (7), Helin Boybeyi x

Periyotlar:

1. Periyot: 194 (Beşiktaş lehine)

2.Periyot: 3919 (Beşiktaş lehine)

3.Periyot: 5635 (Beşiktaş lehine)

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