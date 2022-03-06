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Kadınlar Basketbol Süper Lig Beşiktaş: 80 - Bellona Kayseri Basketbol: 48

İHA

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 8048 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Lig Beşiktaş: 80 - Bellona Kayseri Basketbol: 48

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 8048 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 32 sayı farkla yenik ayrıldı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Niyazi Yasin Kahraman xx, Münevver Özemre xx
Beşiktaş: İrem Naz Topuz xx (4), Jakbsone xx (3), McCall xxx (21), Johnson, Melek Uzunoğlu xx (2), Şelale Kepenç xx (4), Ceyda Necmiye Bekar xx (4), Draşkiçeviç xx (3), İlayda Güner xx (10), Özge Yavaş xxx (12), Elif Bayram xx, Simmons xxx (17)
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy x (8), Dilara Tongar x (1), Brooque Williams xx (11), Sevgi Tonguç x (3), Egle Sventoraite xx (8), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (4), Gökçe Doğan x, Gizem Tüzün x (6), Farhiya Abdi x (7), Helin Boybeyi x
Periyotlar:
1. Periyot: 194 (Beşiktaş lehine)
2.Periyot: 3919 (Beşiktaş lehine)
3.Periyot: 5635 (Beşiktaş lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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