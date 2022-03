Kocasinanlı öğrenciler Erciyes'te

Kocasinan Belediyesi tarafından ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında ilçe genelinde başarılı olan liseli öğrencilerden oluşan 2. kafile, Erciyes’te eğlenceli bir gün geçirdi. Başarılı olan öğrencileri, Erciyes gezisiyle ödüllendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin; spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Eğitim kalitesinin artırılması adına desteklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Eğitimle ilgili birçok proje ve hizmete imza attık ve yeni çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bizler biliyoruz ki; gençlerimiz ve çocuklarımız, bu ülkenin teminatıdır. Bundan dolayı Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için daha donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Böylelikle gençlerimiz, güçlenen, büyüyen Kayseri’nin ve Türkiye’nin istikbali olacak. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Daha donanımlı nesillerin yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Eğitime ve öğretime her zaman destek olmaya devam edeceğiz ve şehrimize yapılması gerekenler için her zaman hizmetkarız. Bu vesileyle ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesinin öğrenciler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, başarı oranının yükselmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, eğitim alanında insan hayatına değer katacak çalışmalar yaptıklarını ve insanların yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında okullarında başarılı olan öğrencileri, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında başarılı olan liseli öğrencilerden oluşan 2. kafile, Erciyes’te karın keyfini çıkardı. İlçe genelinde başarılı öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve hava şartlarının el verdiği günlerde devam edecek olan Erciyes gezisiyle öğrencilerin daha başarılı olmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.