Son cemre toprağa düştü

Bahar mevsiminin habercisi olan cemrenin sonuncusu toprağa düştü.

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düştü. Üçüncü ve son cemre de bugün toprağa düştü.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

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