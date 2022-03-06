'Artık Çekilmez Oldun' yarışmasında erkekler eşlerini kızakla çekti 25 çift birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen 'Artık Çekilmez Oldun' adlı eşler arası kızak yarışmasının 8.'si Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 8.'si düzenlenen eşler arası kızak yarışmasına 25 çift katıldı. Renkli görüntülerin olduğu yarışmada erkekler, kızakla eşlerini yokuş yukarı çektikten sonra aşağı doğru kayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Düzenlenen yarışmaya katılan çiftler, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada Remzi Durak ve Rabia Yalçın çifti birinci olurken, İbrahim Karaman ve Fatma Karaman çifti ikinci, İbrahim Narin ve Belinay Dilek çifti ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verildi.

Erciyes'te dört mevsim etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünya çapında kayak merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde yine keyifli bir hafta sonu geçiriyoruz. 4 farklı kapıda dört mevsim dört dörtlük etkinliklerin gerçekleştiği Erciyes'imizde bugün 8.'sini düzenlediğimiz eşler arası kızak yarışması, 'Artık Çekilmez Oldun' sloganıyla Hacılar Kapı'da gerçekleşti. İsminin esprisine yakışan eşlerin birbirini çekerken zorlandıkları, keyifli, eğlenceli bir aktivite oluyor. Her geçen yıl katılım artıyor. Biz de bunu inşallah her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Nasıl ki Erciyes Kayak Merkezi'nde uluslararası büyük organizasyonlar düzenleniyorsa bu tür yerel ve yöresel etkinliklere de yer vereceğiz" dedi.

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