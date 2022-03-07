Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 6 - Kayseri Gençlerbirliği: 0

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Play Off mücadelesi veren Kayserigücü, ligin 17. haftasında oynadığı maçta Kayseri Gençlerbirliği’ni 60 mağlup ederek 3 puanı aldı.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu xxx, İbrahim Çolak xx, Kadir Çelikbaş xx

Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx, Emre Özyaşar xx, Okan Özdemir xx (Fatih Çanakcıo Dk.85 x), Çağlar Erdemci xx, Halil İbrahim Avcı xx, İnanç Albayrak xx, Mücahit Baykaldı xxx, Mehmet Furkan Ağca xx (Mehmet Akif Kaman Dk.82 xx) Cüneyt Egemen Karagöz xxx (Mehmet Karahan x), Turgut Yetük xxx, Erkan Polat xxx

Kayseri Gençlerbirliği: Burak Karataş x, Kerem Göçek x (Sedat Kurt Dk.50 x), Batuhan Alan x, Tahircan Çeçen x, Yavuz Selim Kılıçaslan x, Mustafa Şafak x (Enes Atçı Dk.80 x), Menduh Çökük x (Bahri Gören Dk.80 x), Yunus Emre Mert x, Samed Aydın x (Ali Oğuzhan Aydın Dk.80 x), Hacı Mert Cingöz x (Yunus Emre Dk.50 x), Berat Aydemir x,

Goller: Erkan Polat (dk.13 ve 70), Turgut Yetük (dk.45 pen), Mehmet Furkan Ağca (dk.61 pen), Cüneyt Egemen Karagöz (dk.80), Mehmet Akif Kaman (dk. 90) (Kayserigücü)

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