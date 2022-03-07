Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 - Şişli Yeditepe Engelliler: 1

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Ampute Futbol 20212022 Sezonu Süper Ligi 10. hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor’u 21 mağlup etti.



Stat: Argıncık Stadı

Hakemler: Sadık Onur Karakum xx, Serhat Günaydın xx

Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor: Ferhat Aydoğdu xx, Salih Bozdağ xxx, Bilal Tolu xx, Yakup Kıska xxx, Halil Şaştım xx, Eftal Özkartal xxx, Emin Atagişi xx

Şişli Yeditepe Engellilerspor: Uğur Kurtoğlu x, Coşkun Turan x, Metin Badem x, Jesus Alexandre Morais xx, Joseph Boidoa x, Emmanuel Allatey x, Oktay Balbey x

Goller: Salih Bozdağ (dk.8 ve 40) (Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor), Jesus Alexandre Morais (dk.17) (Şişli Yeditepe Engellilerspor)

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