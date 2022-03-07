Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Yolspor: 6 - Buğdaylıspor: 0

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele veren Kayseri Yolspor, rakiplerinin kazandığı haftada Buğdaylıspor’u 60 mağlup ederek ikincilik şansını sürdürdü.



Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Hakan Çam xx, Yakup Aksoy xx

Kayseri Yolspor: Ali Birol xx, Abdullah Gürbüz xx, Fatih xxx (Samet Uyumaz Dk.78 x), Said Emre Gündoğan xx, Şeyh İsmail Orhan xx (Hamit Doğan Dk.65 xx), Birhat Yağbasan xx, Yasin Tarım xx (Efekan Çimen Dk.70 x), Mükremin Bayrak xx (Hüseyin Aksoy Dk.70 xx), Mustafa Saylağ xx, Mehmet Ali Öncü xx (Kaan Melül Dk.46 xx), Uğur Canbolat xxx

Buğdaylıspor: Mehmet Atalay x (Bekir Doğan Dk.46 x), Sami İnkayası x, Hüseyin Pekşan x (Mustafa Bartu Dk.48 x), Serhat Özdemir x, Ahmet Polat x, Osman Kayapınar x, Aşkın Okur x, Ahmet Arsoy x, İbrahim Çalış x, Kahraman Eyüp Alan x, Murat Çift x

Goller: Uğur Canbolat (dk.10, 16 ve 70), Birhat Yağbasan (dk. 20), Hüseyin Aksoy (dk.78), Mustafa Saylağ (dk.85) (Kayseri Yolspor)

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