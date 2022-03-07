Süper Amatör Küme’de 17. hafta tamamlandı 8 maçta 40 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 17. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 8 müsabakada 40 gol atıldı.
17. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Kayseri Şekerspor ile Talas Anayurtspor maçı oldu. 4 maç 6'şar gol ile noktalandı. Hacılar Erciyesspor ve Tomarza Belediyespor haftayı hükmen kazanarak tamamladılar. Bu sonuçlardan sonra Süper Amatör Küme A grubunda Kayseri Şekerspor 40 puanla, B grubunda Erciyes Esen Makina 45 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Süper Amatör Küme 17 hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Kayserigücü: 6 Gençlerbirliği: 0
Kayseri Yolspor: 6 Buğdaylıspor: 0
Kayseri Şekerspor: 6 Talas Anayurtspor: 1
Gültepespor: 1 Amarat Gençlikspor: 3
Kocasinan Şimşekspor: 4 Esentepespor: 1
Kocasinan Ülküspor: 0 OSB Atletikspor: 2
Erciyes Reşadiye Gençlik: 1 Erciyes Esen Makina: 3
Başakpınar Belediyespor: 2 Özvatan Gençlikspor: 4
Hacılar Erciyesspor:3 Sanayi Esnafspor: 0 (Hükmen)
Tomarza Belediyespor: 3 Yavuzspor: 0 (Hükmen)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.