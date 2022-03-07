Süper Amatör Küme’de 17. hafta tamamlandı 8 maçta 40 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 17. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 8 müsabakada 40 gol atıldı.

17. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Kayseri Şekerspor ile Talas Anayurtspor maçı oldu. 4 maç 6'şar gol ile noktalandı. Hacılar Erciyesspor ve Tomarza Belediyespor haftayı hükmen kazanarak tamamladılar. Bu sonuçlardan sonra Süper Amatör Küme A grubunda Kayseri Şekerspor 40 puanla, B grubunda Erciyes Esen Makina 45 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Süper Amatör Küme 17 hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Kayserigücü: 6 Gençlerbirliği: 0

Kayseri Yolspor: 6 Buğdaylıspor: 0

Kayseri Şekerspor: 6 Talas Anayurtspor: 1

Gültepespor: 1 Amarat Gençlikspor: 3

Kocasinan Şimşekspor: 4 Esentepespor: 1

Kocasinan Ülküspor: 0 OSB Atletikspor: 2

Erciyes Reşadiye Gençlik: 1 Erciyes Esen Makina: 3

Başakpınar Belediyespor: 2 Özvatan Gençlikspor: 4

Hacılar Erciyesspor:3 Sanayi Esnafspor: 0 (Hükmen)

Tomarza Belediyespor: 3 Yavuzspor: 0 (Hükmen)

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