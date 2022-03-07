Kayseri Yolspor Play-Off istiyor Yolspor'da 3 puan keyfi

Kayseri Yolspor, Buğdaylıspor galibiyeti sonrasında PlayOff umutlarını artırdı. Antrenör Eren Çalapverdi, son maçı da kazanıp PlayOff grubuna yükselmek istediklerini söyledi.
Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Yolspor, 60 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrasında PlayOff grubuna yükselme umutlarını artırdı. Antrenör Eren Çalapverdi, 60 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, iyi futbol oynayarak 3 puanı aldıklarını ifade ederek son hafta maçını da kazanıp PlayOff grubuna yükselmek istediklerini söyledi.
Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi, "Ligin son hafta maçını Salı günü oynayacağız. Bu maçımızı da kazanıp PlayOff grubuna yükselmek istiyoruz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.