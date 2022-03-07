Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu: "Ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu: "Ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir"

İHA

Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu: "Ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 300 yıllık Akkavak ağaçları, kurtarılmayı bekliyor. KapadokyaKültepeKoramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, "2030 sene ömrü olan bir ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir. Kendisini her türlü hava şartına karşı korumuş, savunmuş bir ağaç. Bizim de bu ağacın mücadelesine saygı göstermemiz ve hürmet etmemiz gerekir" dedi.
İlçeye bağlı Büyükbürüngüz Mahallesi Andon Bölgesi'nde bulunan 2 Akkavak ağacı, asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ağaçların anıt ağaç olması gerektiğini ve bunun için çalışmaların devam ettiğini aktaran Kültepe Koramaz Derneği Başkanı ve Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, "Andon bölgesi, Büyük Bürüngüz köyüne 1 kilometre mesafede bulunuyor. Daha önce sayfiye yeri olarak kullanıldığı zannediliyor. Çünkü etrafında mezarlar var. Burada ömrü 2030 sene olduğu zannedilen akkavak türünde 2 ağacın olduğunu görüyoruz. Bu ağaçların ömrü takriben 300 sene kadar var. Fakat ağaçlar tabi ki zamana dayanamamış. Ağaçların korunması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçtiğimiz sene müracaat ettik. Fakat ağaçlarımızın 1 tanesini koruyamadık. İkinci ağacımız mahalle muhtarımız tarafından ihtimamla korunmaya çalışıldı. Belediyelere haber verildi ve belediye çalışanları buraya gelerek ağacı gençleştirmek üzere budamış. İkinci ağacımızı koruyabilirsek çok güzel bir hizmet yapmış olacağız. 2030 sene ömrü olan bir ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir. Kendisini her türlü hava şartına karşı korumuş, savunmuş bir ağaç. Bizim de bu ağacın mücadelesine saygı göstermemiz ve hürmet etmemiz gerekir" dedi.

"Koramaz Vadisi'nin UNESCO Kalıcı Listesine sokabilme gayreti içerisindeyiz"
Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan, rakımı 250 metreden bin 550 metreye kadar değişen, zürafa fosil yatağı ve kağnı yolları gibi birçok değere ev sahipliği yapan Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor. 14 kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100'den fazla sivil mimari yapı, 40'dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 yer altı şehri, 21 columbarium mezar, 6 tümülüsün gibi tarihi yapıların tespit edildiği bölgenin UNESCO Kalıcı Listesi'ne girebilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Erkiletlioğlu, şöyle devam etti:
"Koramaz Vadisi, Kültepe’den başlayan ve Subaşı Vekse’ye kadar devam eden bir vadi. 7 mahalleyi içerisine alıyor. Burası çok bakir bir bölgedir. İçerisine fazla insan girmiş ve fazla yıkıma uğramamıştır. İçerisinde çok miktarda hayvan, bitki ve devasa ağaçları olan içerisinden sular akan, çevresinde kaya mezarları, kayadan yapılmış 34 civarında kiliseyi ve güvercinlikleri içerisine alan ve çok sayıda ölü yakma alanlarının bulunduğu çok orijinal bir bölge. Bölge UNESCO’nun geçici listesine dahil oldu. Ancak UNESCO bu bölgeyi yeni listeye alabilirse buraya Birleşmiş Milletler imkanları gelecek. Burası daha korumalı bir hale gelecek. Daimi listeye sokabilmek için biz Kültepe Koramaz Derneği olarak ve bu bölgede bulunan 7 köyümüzün muhtarları olarak büyük bir gayret içerisindeyiz UNESCO’nun daimi listesine girebilmek için. Bu listeye giren bin civarında tarihi varlıklar ve tabiat varlıkları olan yerler. Türkiye’de bu listede 19 bölge var. Eğer ki burayı da dahil edebilirsek çok büyük bir başarı elde etmiş olacağız."
Büyükbürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ise bölgedeki yüzyıllık ağaçların korunması gerektiğini ifade ederek, “Bu ağaçları biz koruyamadık. Üzülüyoruz tabi ki. Gerekli yerlere başvurduk ama ne yazık ki gerekli desteği bulamadık. Bir tanesi uçtu ama keşke o da uçmasaydı. En azından kalan 1 ağacı koruyabilmenin çabasındayız. Ben doğayı, ağaçları seviyorum. İnsanlar bu ağaçları yıllar önce dikmişler. Bizim üzüntümüz dikili ağaçlarım koruyamamak. Onun için korunmasını istiyoruz. Yerine bu ağaçlara eş değer ağaçlar dikilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özdoğan: "Türkiye gelişirken en fazla katkı veren kadınlarımız olmuştur"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Türkiye gelişirken en fazla katkı ...
Kayseri Yolspor Play-Off istiyor Yolspor'da 3 puan keyfi
YEREL HABERLER Kayseri Yolspor Play-Off istiyor Yolspor'da 3 puan ...
85 yaşında Erciyes’i gördü Erciyes'i ilk kez gören Meryem Uslu: "Çok güzel bir yermiş"
YEREL HABERLER 85 yaşında Erciyes’i gördü Erciyes'i ilk kez gören ...
Süper Amatör Küme’de 17. hafta tamamlandı 8 maçta 40 gol atıldı
YEREL HABERLER Süper Amatör Küme’de 17. hafta tamamlandı 8 maçta 40 ...
Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Yolspor: 6 - Buğdaylıspor: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Yolspor: 6 - ...
Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 - Şişli Yeditepe Engelliler: 1
YEREL HABERLER Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes ...
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 6 - Kayseri Gençlerbirliği: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 6 - Kayseri ...
Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır
Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
YEREL HABERLER Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak ...
Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması 
YEREL HABERLER Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak ...
Sabah namazı sonrası çorbalar Melikgazi'den
YEREL HABERLER Sabah namazı sonrası çorbalar Melikgazi'den
Başkan Büyükkılıç: "Erciyes Türkiye'mizin yüz akıdır"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Erciyes Türkiye'mizin yüz akıdır"
Kayseri’de cinayet zanlıları yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de cinayet zanlıları yakalandı
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla ...
Başkan Özdoğan: "Kitap okuyarak geleceğe sağlam adımlar atmalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Kitap okuyarak geleceğe sağlam ...
Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı
YEREL HABERLER Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı
'Artık Çekilmez Oldun' yarışmasında erkekler eşlerini kızakla çekti 25 çift birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER 'Artık Çekilmez Oldun' yarışmasında erkekler eşlerini ...
Karaciğer ve pankreas hastalıkları eczacılara anlatıldı İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan: "Tümörler yüzde 80 oranında karaciğerin sağlıksız olmasından kaynaklanıyor"
YEREL HABERLER Karaciğer ve pankreas hastalıkları eczacılara ...
Son cemre toprağa düştü
YEREL HABERLER Son cemre toprağa düştü
Başkan Palancıoğlu, parklardaki oyun gruplarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, parklardaki oyun gruplarını ...
Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle
YEREL HABERLER Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle
Kocasinanlı öğrenciler Erciyes'te
YEREL HABERLER Kocasinanlı öğrenciler Erciyes'te

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.