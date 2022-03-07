Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu: "Ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 300 yıllık Akkavak ağaçları, kurtarılmayı bekliyor. KapadokyaKültepeKoramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, "2030 sene ömrü olan bir ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir. Kendisini her türlü hava şartına karşı korumuş, savunmuş bir ağaç. Bizim de bu ağacın mücadelesine saygı göstermemiz ve hürmet etmemiz gerekir" dedi.

İlçeye bağlı Büyükbürüngüz Mahallesi Andon Bölgesi'nde bulunan 2 Akkavak ağacı, asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ağaçların anıt ağaç olması gerektiğini ve bunun için çalışmaların devam ettiğini aktaran Kültepe Koramaz Derneği Başkanı ve Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, "Andon bölgesi, Büyük Bürüngüz köyüne 1 kilometre mesafede bulunuyor. Daha önce sayfiye yeri olarak kullanıldığı zannediliyor. Çünkü etrafında mezarlar var. Burada ömrü 2030 sene olduğu zannedilen akkavak türünde 2 ağacın olduğunu görüyoruz. Bu ağaçların ömrü takriben 300 sene kadar var. Fakat ağaçlar tabi ki zamana dayanamamış. Ağaçların korunması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçtiğimiz sene müracaat ettik. Fakat ağaçlarımızın 1 tanesini koruyamadık. İkinci ağacımız mahalle muhtarımız tarafından ihtimamla korunmaya çalışıldı. Belediyelere haber verildi ve belediye çalışanları buraya gelerek ağacı gençleştirmek üzere budamış. İkinci ağacımızı koruyabilirsek çok güzel bir hizmet yapmış olacağız. 2030 sene ömrü olan bir ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir. Kendisini her türlü hava şartına karşı korumuş, savunmuş bir ağaç. Bizim de bu ağacın mücadelesine saygı göstermemiz ve hürmet etmemiz gerekir" dedi.



"Koramaz Vadisi'nin UNESCO Kalıcı Listesine sokabilme gayreti içerisindeyiz"

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan, rakımı 250 metreden bin 550 metreye kadar değişen, zürafa fosil yatağı ve kağnı yolları gibi birçok değere ev sahipliği yapan Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor. 14 kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100'den fazla sivil mimari yapı, 40'dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 yer altı şehri, 21 columbarium mezar, 6 tümülüsün gibi tarihi yapıların tespit edildiği bölgenin UNESCO Kalıcı Listesi'ne girebilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Erkiletlioğlu, şöyle devam etti:

"Koramaz Vadisi, Kültepe’den başlayan ve Subaşı Vekse’ye kadar devam eden bir vadi. 7 mahalleyi içerisine alıyor. Burası çok bakir bir bölgedir. İçerisine fazla insan girmiş ve fazla yıkıma uğramamıştır. İçerisinde çok miktarda hayvan, bitki ve devasa ağaçları olan içerisinden sular akan, çevresinde kaya mezarları, kayadan yapılmış 34 civarında kiliseyi ve güvercinlikleri içerisine alan ve çok sayıda ölü yakma alanlarının bulunduğu çok orijinal bir bölge. Bölge UNESCO’nun geçici listesine dahil oldu. Ancak UNESCO bu bölgeyi yeni listeye alabilirse buraya Birleşmiş Milletler imkanları gelecek. Burası daha korumalı bir hale gelecek. Daimi listeye sokabilmek için biz Kültepe Koramaz Derneği olarak ve bu bölgede bulunan 7 köyümüzün muhtarları olarak büyük bir gayret içerisindeyiz UNESCO’nun daimi listesine girebilmek için. Bu listeye giren bin civarında tarihi varlıklar ve tabiat varlıkları olan yerler. Türkiye’de bu listede 19 bölge var. Eğer ki burayı da dahil edebilirsek çok büyük bir başarı elde etmiş olacağız."

Büyükbürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ise bölgedeki yüzyıllık ağaçların korunması gerektiğini ifade ederek, “Bu ağaçları biz koruyamadık. Üzülüyoruz tabi ki. Gerekli yerlere başvurduk ama ne yazık ki gerekli desteği bulamadık. Bir tanesi uçtu ama keşke o da uçmasaydı. En azından kalan 1 ağacı koruyabilmenin çabasındayız. Ben doğayı, ağaçları seviyorum. İnsanlar bu ağaçları yıllar önce dikmişler. Bizim üzüntümüz dikili ağaçlarım koruyamamak. Onun için korunmasını istiyoruz. Yerine bu ağaçlara eş değer ağaçlar dikilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.