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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAK-İŞ'in kadın komiteleri bir araya geldi

İHA

HAK-İŞ'in kadın komiteleri bir araya geldi

Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediği programda Hak İş 'e bağlı sendikaların kadın komiteleri bir araya geldi.
Düzenlenen programa Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta, Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve kadın komite başkanları ve üyeleri katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasıyla düzenlenen programda konuşma yapan Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik; "Bugün; kadınların, özellikle de emekçi kadınların seslerini yükseltecekleri önemli bir gün. Emeğin vicdanı olan kadınlarımızın bu onurlu gününü yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günde, HAKİŞ’in bu günlere gelmesi için mücadele veren, emeği geçen kadınlarımıza teşekkür ediyor, ahirete göçenlere Allah’tan rahmet diliyorum. HAK İŞ olarak erdemli sendikacılıkta geleceğin inşasında kadın emekçilerimizin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu minvalde kadın emekçilerin sendikal faaliyetlerde aktif olarak yer almasına büyük önem veriyoruz. Çalışma hayatında da kadınlar nitekim büyük ve önemli bir paya sahiplerdir. Emekçi kadınların; hem annelik hem iş hayatında hem de ailenin temelini oluşturmasından dolayı birden çok görevi olduğunu biliyoruz. Bu önemli görevleri aynı anda yürütürken yaşadıkları zorlukların farkındayız. Bu yüzden kadın çalışanların haftalık çalışma sürelerinin 40 saatin üzerinde olmaması yönünde toplu iş sözleşmelerimize hüküm koyuyoruz. Hedefimiz yetkili olduğumuz tüm işyerlerimizde toplu iş sözleşmelerimize bu hükmü koyabilmektir. Ayrıca bütün işyerlerimizde çalışan kadınlarımıza kolaylık sağlamak açısından işverenlerin kreş temin etmesi noktasında da taleplerimiz vardır. HAK İŞ olarak emekçi kadınların sırtındaki yükü hafifletmek adına çaba sarf etmekteyiz. Bu yükün hafiflemesi kadınların çalışma hayatına daha fazla katılım göstermeleri için büyük önem arz etmektedir” dedi.
Çelik, son yıllarda anayasada ve iş kanunda kadınlara tanınan haklarda önemli yollar kat edildiğini de belirterek; “ Son yıllarda anayasada ve iş kanunda kadınlara tanınan haklarda önemli adımlar atılmıştır. Ancak hala beklentilerin altında kalmaktadır. Kadınlar için hem sosyal hayatta hem de çalışma hayatında daha iyi şartların oluşabilmesi için HAK İŞ olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması önemli bir hedef olarak önümüzde durmaktadır. Bu hedefi sizlerle birlikte başaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Tüm bunların ışığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadın emekçilerimiz açısından yeni hedeflerimize açılan bir kapı olduğunu düşünüyor; sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
Programa katılan Hakİş Konfederasyonuna bağlı sendikaların kadın komite başkanları da; kadının anne, eş, bacı, emekçi gibi toplumda birçok görevi olduğunu ancak kadınların hak ettikleri değeri alamadıklarını, kadına şiddetin her geçen gün arttığını ifade ettiler.

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