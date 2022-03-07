Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0 - OSB Atletikspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından OSB Atletikspor, Kocasinan Ülküspor’u 20 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kocasinan Ülküspor ile OSB Atletikspor karşılaştı. Vali Muammer Güler stadında oynanan maçta 2 gol atıldı. Rakibi Kocasinan Ülküspor ağlarına 2 gol bırakan OSB Atletikspor 3 puanın sahibi oldu. OSB Atletikspor’un gollerine Erman Deveci ve Ahmet Kürşat Kılıç imza attı.

Bu sonuçla OSB Atletikspor son hafta maçı öncesinde puanını 28’e çıkararak 3. sırada yer aldı. Kocasinan Ülküspor ise bu yenilgi neticesinde 25 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.