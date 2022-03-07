Talas'ta nakit kış desteğine başvurular sürüyor

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi emeklilere ve ailelere 3 ay süreyle yapılacak nakit kış desteğine başvurular devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çağrısıyla geçen ay olağanüstü toplanan mecliste alınan karar gereği ilçede ikamet eden emekliler de dâhil ihtiyaç sahibi ailelere ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde, aylık 250’şer lira nakit yardım yapılması oybirliği ile kararlaştırılmıştı. Alınan kararın ardından Başkan Yalçın, ‘Yuvalar daha sıcak, Gönüller bir olsun’ anlayışıyla hareket ettiklerini ve bu amaçla ihtiyaç sahiplerine nakit kış desteğinde bulunacaklarını söyledi. Şuana kadar bin 359 başvurunun gerçekleştiği uygulamaya ilişkin Başkan Yalçın devletin, kişi başı aylık bin 400 TL’nin altında geliri olanları ihtiyaç sahibi saydığını belirterek, “Ocak, şubat, mart aylarında ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapalım diye bir karar aldık. Bu duruma uygun bize ve Talas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı yaklaşık 4 bin ailenin olduğunu tespit ettik. Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerde de 2 bin 600 civarında emeklinin bu kategoriye girdiğini öngördük. Buradan hareketle toplam 6 bin 600 civarında bir başvuru olmasını bekliyoruz. Bu da ortalama 5 milyon TL’yi bulacak ve biz buna uygun bütçeyi hazırladık” dedi.

Yardımın içeriğine dair bilgiler de veren Başkan Yalçın, “Kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma vakıfları, devletin bütün birimleriyle ortak veri tabanı olarak çok donanımlı bir konuma sahip. Buraya isim soy isim ve TC kimlik numarası girilince kimin ihtiyaç sahibi olduğu belli oluyor. Biz de Talas Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ile belediyemiz arasında bir protokol yaptık. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi konusunda birlikte çalışacağız. Sonra da Vakıfbank’tan aldığımız kartlara ocak, şubat ve mart aylarını kapsayacak şekilde aylık 250’şer lira yükleyeceğiz. Dileyen elektrik, su veya doğalgaz faturasını ödeyebilir, dileyen de alışveriş yapabilir” diye konuştu. Talas Belediyesi tarafından 'Yuvalar Daha Sıcak, Gönüller Bir Olsun' yaklaşımıyla hayata geçirilen nakit kış desteğine başvurular iki noktadan yapılıyor. Tramvay son durağı karşısındaki Talas Belediyesi Kültür Müdürlüğü binasındaki Sosyal Destek Hizmetleri biriminin yanı sıra Dedeoğlu Camii yanındaki Osmanlı Evi’nde başvurular kabul ediliyor.

31 Mart Perşembe’ye kadar başvuruların yapılacağı yardımla ile ilgili mesai saatlerinde 0352 503 12 51, 0533 151 24 49, 0534 377 85 55 ve 0535 465 06 41 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

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